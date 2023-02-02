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Росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення, - Резніков

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 02:10
Росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Війська Росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.

"Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога", - заявив Резніков.

Він сказав про "500 тисяч російських солдатів", мобілізованих Кремлем.

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", - пояснив міністр оборони.

На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: "це може бути Донбас, а може бути південь".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в НАТО не вбачають жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до наступу.

Також раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, щобільше – вони його вже можливо починають, проте Збройні сили України готові їх зупинити.

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