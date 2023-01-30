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Вікно можливостей. Росія поспішає здійснити повторний наступ, - литовський генерал

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Понеділок 30 січня 2023 13:41
Вікно можливостей. Росія поспішає здійснити повторний наступ, - литовський генерал Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія поспішає здійснити повторний наступ на території України, аби скористатися "вікном можливостей" перед поставками Україні важкої бронетехніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача ЗС Литви генерал-лейтенант Вальдемараса Рупшиса в інтерв'ю Guildhall.

За словами генерал-лейтенанта, Росія перейшла до тотальної війни й фази, коли ключову роль відіграє матеріальне забезпечення і логістика через що Захід повинен усвідомити всю неминучість військової підтримки України.

"Адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", - сказав Рупшис.

Також він додав, що необхідно мати на увазі, що у Росії є всі умови забезпечувати власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами у разі, якщо війна триватиме довго.

Рупшис зауважив, що саме важка бронетехніка зіграє важливу роль під час війни, у зв'язку з чим росіяни розуміють, що якщо вони не здійснять наступ зараз, то наприкінці весни для них буде це пізно.

"Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", - додав Рупшис.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна сподівається на те, що обіцяні танки з'являться на полі бою вже в березні.

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