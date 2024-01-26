Співпраця КНДР і РФ викликає занепокоєння через вплив на безпеку в Європі, - Пентагон

У США та інших країн посилення співпраці між Північною Кореєю та Росією викликає занепокоєння через вплив такого союзу на безпекову ситуацію в Європі та на Корейському півострові.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Представник Міноборони США розповіла, що Пентагон продовжує відстежувати військову взаємодію між Росією та КНДР.

Вона зазначила, що станом на сьогодні немає підтверджених повідомлень про нові поставки зброї.

Однак з її слів, США та інші країни занепокоєні у зв'язку з поглибленням співпраці між двома режимами, оскільки це може вплинути на безпекову ситуацію в Європі та на Корейському півострові.

Військова співпраця КНДР і Росії

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі також заявляли, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Також стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків, які показала Велика Британія.