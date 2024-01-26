ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сотрудничество КНДР и РФ вызывает беспокойство из-за влияния на безопасность в Европе, - Пентагон

США, Пятница 26 января 2024 02:23
UA EN RU
Сотрудничество КНДР и РФ вызывает беспокойство из-за влияния на безопасность в Европе, - Пентагон Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх (flickr_com)
Автор: Максим Шушко

У США и других стран усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией вызывает беспокойство из-за влияния такого союза на ситуацию в Европе и на Корейском полуострове.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Представитель Минобороны США рассказала, что Пентагон продолжает отслеживать военное взаимодействие между Россией и КНДР.

Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день нет подтвержденных сообщений о новых поставках оружия.

Однако, по ее словам, США и другие страны обеспокоены в связи с углублением сотрудничества между двумя режимами, поскольку это может повлиять на ситуацию в Европе и на Корейском полуострове.

Военное сотрудничество КНДР и России

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме также заявляли, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Также стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков, показанных Великобританией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон КНДР Война России против Украины
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте