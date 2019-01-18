Спикер Рады рассказал о первых законах десятой сессии парламента

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Парубия, одним из первых законов в феврале должен стать "языковой закон"

Десятую сессию Верховная рада начнет с внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса в Европейский союз и НАТО, а также принятия во втором чтении закона "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий убежден, что Рада будет работать, несмотря на все попытки России дестабилизировать украинское общество.

"2018 год был очень полный событиями, следующий год для нас также очень ответственный. Я убежден, что украинский парламент будет работать, несмотря на все попытки РФ дестабилизировать и украинское общество, и парламент. Я уже сказал, что следующую сессию мы начнем с внесения изменений в Конституцию в вопросе ЕС и НАТО. Одним из первых вопросов в феврале должен стать закон об украинском государственном языке", - сообщил спикер ВР.

По его словам, комитет уже завершил работу над поправками к законопроекту.

"Я верю, что в феврале мы сможем рассмотреть все правки и завершить его рассмотрение. Самое главное - это обеспечить демократическую процедуру проведения президентских выборов, защитить необратимость европейского выбора, защитить необратимость того пути, который мы прошли за те 5 лет", - добавил глава парламента.

Напомним, в декабре 2018 года заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Ирина Подоляк сообщила, что из "языкового закона" убрали норму об уголовной ответственности. По ее словам, законопроект получил 2049 поправок от народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 октября 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Добавим, президент Петр Порошенко ожидает окончательного решения ВР по закреплению в Конституции стратегического курса Украины на вступление в ЕС и НАТО уже в феврале.