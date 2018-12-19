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Комитет Рады убрал из "языкового закона" уголовную ответственность

Новости » Политика    19.12.2018 - 17:26
Комитет Рады убрал из "языкового закона" уголовную ответственность
Фото: Ирина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

В тексте оставили норму об админответственности

Из законопроекта о государственном языке убрали норму об уголовной ответственности. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Ирина Подоляк.

По ее словам, законопроект получил 2049 поправок от народных депутатов.

"Мы работали над поправками две недели каждый день. Уголовную ответственность из законопроекта убрали. Во-первых, было очень много поправок по изъятию этой нормы. Во-вторых, нужно понимать, что эта норма мертва - ее никто использовать не будет, скорее всего. В-третьих, если мы ответственные люди, мы должны искать компромиссы", - заявила Подоляк.

Парламентарий подчеркнула, что в случае принятия "языкового закона" в Украине останется лишь возможность привлечения к административной ответственности за его нарушение.

В частности, в законопроекте говорится, что за нарушение требований закона предусматриваются штрафы.

"Нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах государственной власти... влечет наложение штрафа на должностных лиц от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте законопроекта.

Напомним, профильный комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении "языковой закон" - законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в редакции комитета с внесенными поправками №5670-д.

Как писало РБК-Украина ранее, помощник главы комитета по вопросам культуры и духовности Юрий Крайняк заявил, что к принятому в первом чтении "языковому закону" в комитете ожидают более тысячи поправок.

Отметим, 4 октября 2018 года Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подчеркнем, из редакции под стенограмму была изъята норма о так называемых языковых инспекторах.

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