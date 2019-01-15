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Порошенко ожидает изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале

Новости » Политика    15.01.2019 - 17:30
Порошенко ожидает изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент рассказал о важности закрепления курса в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко ожидает окончательного решения парламента по вопросу закрепления в Конституции стратегического курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО уже в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе выступления на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области президент подчеркнул важность закрепления курса в ЕС и НАТО как необратимого.

Также глава государства поблагодарил Верховную раду за поддержку дважды конституционным большинством решений о направлении в Конституционный суд законопроекта изменений в Конституцию и принятие в первом чтении соответствующего законопроекта.

"И очень надеюсь, что в начале февраля парламент продолжит эту чрезвычайно важную миссию и эти изменения в Конституцию будут окончательно приняты", - сказал он.

Президент отметил, что "НАТО - это о безопасности каждого гражданина. Не только защита суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, не только защита каждого клочка украинской земли на фронте, но и безопасность внутри страны".

Напомним, ранее Порошенко призвал народных депутатов начать следующую десятую сессию Верховной рады с внесения изменений в Конституцию Украины. 

Как писало РБК-Украина, 22 ноября прошлого года парламент принял за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Закон за основу поддержали 311 парламентариев.

Добавим, Конституционный суд Украины в конце ноября опубликовал решение, согласно которому изменения в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз признаны конституционными.

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