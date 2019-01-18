Спікер Ради розповів про перші закони десятої сесії парламенту

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Парубія, одним з перших законів у лютому має стати "мовний закон"

Десяту сесію Верховна рада розпочне із внесення змін до Конституції у частині закріплення курсу до Європейського союзу та НАТО, а також ухвалення у другому читанні закону "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій переконаний, що Рада буде працювати, незважаючи на усі намагання Росії дестабілізувати українське суспільство.

"2018 рік був надзвичайно повний подіями, наступний рік для нас також надзвичайно відповідальний. Я переконаний, що український парламент буде працювати, незважаючи на усі намагання РФ дестабілізувати і українське суспільство, і парламент. Я вже сказав, що на наступній сесії ми розпочнемо із внесення змін у Конституцію у питанні ЄС та НАТО. Одним з перших питань у лютому має стати закон про українську державну мову", - повідомив спікер ВР.

За його словами, комітет вже завершив роботу над поправками до законопроекту.

"Я вірю, що в лютому ми зможемо розглянути усі правки і завершити його розгляд. Найголовніше - це забезпечити демократичну процедуру проведення президентських виборів, захистити незворотність європейського вибору, захистити незворотність того шляху, який ми пройшли за ті 5 років", - додав очільник парламенту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року заступник глави комітету з питань культури і духовності, нардеп Ірина Подоляк повідомила, що із "мовного закону" прибрали норму про кримінальну відповідальність. За її словами, законопроект отримав 2049 поправок від народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 жовтня 2018 року Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Додамо, президент Петро Порошенко очікує остаточного рішення ВР по закріпленню у Конституції стратегічного курсу України на вступ до ЄС та НАТО уже в лютому.