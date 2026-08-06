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Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення

16:37 06.08.2026 Чт
1 хв
Знеструмлені мешканці центральної частини міста і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення Фото: відключення світла (Getty Images)
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В четвер, 6 серпня, мешканці Львова залишились без світла через аварійне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівобленерго.

"Через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо", - розповіли енергетики.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Нагадаємо, вчора російський обстріл призвів до знеструмлення 126 тисяч родин на Дніпропетровщині. Зокрема, у Нікополі, Марганці, Покрову та сусідніх селах.

Зазначимо, через аномальну спеку на початку серпня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.

Крім того, 24 липня російські окупанти вдарили по енергооб'єкту у Чернігівській області. Тоді без світла були близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів.

РБК-Україна також писало, що, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, РФ готує новий етап тиску на Україну. Він заявив, що основною ціллю ворога може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.

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