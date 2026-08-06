Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення

В четвер, 6 серпня, мешканці Львова залишились без світла через аварійне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівобленерго .

Зазначимо, через аномальну спеку на початку серпня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.

Нагадаємо, вчора російський обстріл призвів до знеструмлення 126 тисяч родин на Дніпропетровщині . Зокрема, у Нікополі, Марганці, Покрову та сусідніх селах.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

"Через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо", - розповіли енергетики.

Крім того, 24 липня російські окупанти вдарили по енергооб'єкту у Чернігівській області. Тоді без світла були близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів.

РБК-Україна також писало, що, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, РФ готує новий етап тиску на Україну. Він заявив, що основною ціллю ворога може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.