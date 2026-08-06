Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода
Погода в Україні найближчим часом буде змінюватись. Сильну спеку хоч і не за один день, але все ж таки витіснять зрештою літні грозові дощі.
Докладніше про прогноз на завтра й що саме та як зміниться пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Негода 7 серпня: до України наближаються дощі, грози, град і шквали 15-20 м/с - вдень вони ймовірні у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях (оголошено I рівень небезпечності, "жовтий").
- Де почне спадати спека: температура повітря на заході 7 серпня знизиться до +27...+32°С, тоді як на решті території триватиме сильна спека (+35...+38°С).
- Прогноз на 8 серпня: дощі з грозами поширяться на більшу частину країни, а спека спаде також на півночі та в більшості центральних областей.
- Що зміниться 9 серпня: опадів стане відчутно менше, денна температура суттєво знизиться (+24...+29°С), хоча на півдні та південному сході країни - ще до +33°С.
- Погода у Києві та області: 7 серпня вдень очікуються помірні й значні дощі, грози, град і шквали при температурі до +35...+38°С, хоча вже 8-9 серпня у столиці буде відчутний спад спеки (до +24...+26°С вдень).
Небезпечні дощі та грози 7 серпня
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 7 серпня буде з мінливою хмарністю.
Вітер очікується південний, з переходом на північний. Зі швидкістю в середньому близько 5-10 м/с.
Опади - помірні, а місцями й значні дощі - найближчої ночі можуть бути у західних областях (через вплив атмосферного фронту).
Тим часом вдень 7 серпня ймовірні небезпечні метеорологічні явища - грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с:
- у західних областях;
- у північних областях;
- у Вінницькій області;
- у Черкаській області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Українцям нагадали також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
На решті території України погода завтра - без опадів.
В яких областях почне відступати спека
Виходячи з даних Укргідрометцентру, температура по Україні впродовж найближчої ночі очікується близько +20...+25°С.
Вдень - в середньому по Україні сильна спека - до +35...+38°С.
Тим часом у західних областях стовпчики термометрів вже можуть показувати менше - близько +27...+32°С.
Прогноз погоди в Україні на 7 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Як буде змінюватись синоптична ситуація далі
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби, опадів далі - стане більше.
Так, 8 серпня помірні, а місцями - значні грозові дощі, ймовірні на більшій частині території країни.
В окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
Температура вночі дещо знизиться - до +18...+25°С.
Сильна спека спаде вже не тільки на заході, але і в північних та в більшості центральних областей України.
Хоча на півдні та сході вдень ще може бути +35...+38°С.
9 серпня погода очікується переважно без опадів.
Лише на сході та південному сході країни вдень - місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура повітря вночі +13...+20°С. Вдень +24...+29°С.
Лише на півдні та південному сході країни - до +33°С.
Прогноз погоди в Україні на 7-9 серпня (скриншот: meteo.gov.ua)
До чого готуватись у Києві та області
По території Київської області погода 7 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується спекотна:
- вночі - "тропічні" +20...+25°С;
- вдень - сильна спека +35...+38°С.
Опадів вночі не прогнозують.
Проте вдень ймовірні помірні, місцями - значні дощі з грозами. В окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
В цілому ж вітер прогнозують південний, з переходом на північний, 5-10 м/с.
По території міста Київ темпаретура очікується:
- вночі +23...+25°С;
- вдень - до +35°С.
Вночі - без опадів. Вдень - короткочасний дощ, гроза, град і шквали 15-20 м/с.
Небезпечні метеорологічні явища по Києву та області (карта: facebook.com/UkrHMC)
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці будуть знижуватись:
- і вночі;
- і вдень.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
8 серпня може бути вже близько +21°С вночі та +26°С вдень.
9 серпня - близько +19°С вночі та +24°С вдень.
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