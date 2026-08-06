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Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода

16:44 06.08.2026 Чт
4 хв
Місцями вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки, але до чого готуватись?
aimg Ірина Костенко
Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода На деякі регіони насувається негода (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні найближчим часом буде змінюватись. Сильну спеку хоч і не за один день, але все ж таки витіснять зрештою літні грозові дощі.

Докладніше про прогноз на завтра й що саме та як зміниться пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Негода 7 серпня: до України наближаються дощі, грози, град і шквали 15-20 м/с - вдень вони ймовірні у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях (оголошено I рівень небезпечності, "жовтий").
  • Де почне спадати спека: температура повітря на заході 7 серпня знизиться до +27...+32°С, тоді як на решті території триватиме сильна спека (+35...+38°С).
  • Прогноз на 8 серпня: дощі з грозами поширяться на більшу частину країни, а спека спаде також на півночі та в більшості центральних областей.
  • Що зміниться 9 серпня: опадів стане відчутно менше, денна температура суттєво знизиться (+24...+29°С), хоча на півдні та південному сході країни - ще до +33°С.
  • Погода у Києві та області: 7 серпня вдень очікуються помірні й значні дощі, грози, град і шквали при температурі до +35...+38°С, хоча вже 8-9 серпня у столиці буде відчутний спад спеки (до +24...+26°С вдень).

Небезпечні дощі та грози 7 серпня

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 7 серпня буде з мінливою хмарністю.

Вітер очікується південний, з переходом на північний. Зі швидкістю в середньому близько 5-10 м/с.

Опади - помірні, а місцями й значні дощі - найближчої ночі можуть бути у західних областях (через вплив атмосферного фронту).

Тим часом вдень 7 серпня ймовірні небезпечні метеорологічні явища - грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негодаНебезпечні метеорологічні явища в Україні 7 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Українцям нагадали також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

На решті території України погода завтра - без опадів.

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В яких областях почне відступати спека

Виходячи з даних Укргідрометцентру, температура по Україні впродовж найближчої ночі очікується близько +20...+25°С.

Вдень - в середньому по Україні сильна спека - до +35...+38°С.

Тим часом у західних областях стовпчики термометрів вже можуть показувати менше - близько +27...+32°С.

Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негодаПрогноз погоди в Україні на 7 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як буде змінюватись синоптична ситуація далі

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби, опадів далі - стане більше.

Так, 8 серпня помірні, а місцями - значні грозові дощі, ймовірні на більшій частині території країни.

В окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі дещо знизиться - до +18...+25°С.

Сильна спека спаде вже не тільки на заході, але і в північних та в більшості центральних областей України.

Хоча на півдні та сході вдень ще може бути +35...+38°С.

9 серпня погода очікується переважно без опадів.

Лише на сході та південному сході країни вдень - місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря вночі +13...+20°С. Вдень +24...+29°С.

Лише на півдні та південному сході країни - до +33°С.

Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негодаПрогноз погоди в Україні на 7-9 серпня (скриншот: meteo.gov.ua)

До чого готуватись у Києві та області

По території Київської області погода 7 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується спекотна:

  • вночі - "тропічні" +20...+25°С;
  • вдень - сильна спека +35...+38°С.

Опадів вночі не прогнозують.

Проте вдень ймовірні помірні, місцями - значні дощі з грозами. В окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

В цілому ж вітер прогнозують південний, з переходом на північний, 5-10 м/с.

По території міста Київ темпаретура очікується:

  • вночі +23...+25°С;
  • вдень - до +35°С.

Вночі - без опадів. Вдень - короткочасний дощ, гроза, град і шквали 15-20 м/с.

Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негодаНебезпечні метеорологічні явища по Києву та області (карта: facebook.com/UkrHMC)

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці будуть знижуватись:

  • і вночі;
  • і вдень.

Замість спеки йде стихія: що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негодаГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

8 серпня може бути вже близько +21°С вночі та +26°С вдень.

9 серпня - близько +19°С вночі та +24°С вдень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Волині зафіксували нові температурні рекорди (такого "пекла" не було понад 60 років).

Крім того, ми пояснювали, яким може бути серпень в Україні в цілому.

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