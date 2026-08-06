Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта)
Сильная жара в Украине обновила ряд исторических максимумов. Синоптики зафиксировали несколько десятков температурных рекордов, которые ощутимо превысили предыдущие показатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Новые температурные рекорды: в ряде областных центров Украины на протяжении 3-5 августа зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C, там дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения.
- Пик жары в городах: самые высокие показатели за этот период достигли от +33,3°C до +39,0°C в разных областях страны.
- Самые горячие облцентры: самые высокие рекордные температуры зафиксировали в Луцке, Ровно и Ужгороде.
- Где смотреть детали: в УкрГМЦ советуют искать информацию о других "местных" рекордах на страницах региональных центров по гидрометеорологии.
Когда и какие превышения показателей зафиксировали
По данным специалистов, новые температурные рекорды в ряде крупных городов (областных центров) Украины были зафиксированы в течение трех дней подряд.
Речь идет о периоде:
- с понедельника, 3 августа;
- по среду, 5 августа.
Украинцам объяснили, что дневные максимумы в некоторых областях "опять побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".
Исходя из данных метеорологических станций, в эти дни эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C.
В каких городах жара установила новые рекорды
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды 3 августа зафиксировали:
- в Ужгороде - 35,8°C;
- в Черновцах - 34,0°C;
- в Виннице - 33,5°C;
- в Тернополе - 33,3°C.
4 августа воздух рекордно (для этого дня) прогрелся в таких городах:
- Ужгород - 36,7°C;
- Луцк - 36,1°C;
- Ровно - 36,1°C;
- Ивано-Франковск - 35,7°C;
- Львов - 35,4°C;
- Тернополь - 35,3°C;
- Хмельницкий - 34,0°C.
Между тем на следующий день, 5 августа, столбики термометров поднялись до рекордных отметок в следующих облцентрах:
- Луцк - 39,0°C;
- Ровно - 37,9°C;
- Ужгород - 37,8°C;
- Львов - 37,1°C;
- Ивано-Франковск - 37,0°C;
- Тернополь - 36,9°C;
- Черновцы - 36,7°C;
- Житомир - 36,6°C;
- Винница - 35,8°C;
- Хмельницкий - 35,2°C.
Температурные рекорды в областных центрах Украины в период 3-5 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились с гражданами ссылками на страницы (в социальных сетях) других областных или региональных центров по гидрометеорологии.
Именно там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо жары на Украину надвигается стихия - что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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