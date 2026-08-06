Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта)

Сильная жара в Украине обновила ряд исторических максимумов. Синоптики зафиксировали несколько десятков температурных рекордов, которые ощутимо превысили предыдущие показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Новые температурные рекорды : в ряде областных центров Украины на протяжении 3-5 августа зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C, там дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения.

: в ряде областных центров Украины на протяжении 3-5 августа зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C, там дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения. Пик жары в городах : самые высокие показатели за этот период достигли от +33,3°C до +39,0°C в разных областях страны.

: самые высокие показатели за этот период достигли от +33,3°C до +39,0°C в разных областях страны. Самые горячие облцентры : самые высокие рекордные температуры зафиксировали в Луцке, Ровно и Ужгороде.

: самые высокие рекордные температуры зафиксировали в Луцке, Ровно и Ужгороде. Где смотреть детали: в УкрГМЦ советуют искать информацию о других "местных" рекордах на страницах региональных центров по гидрометеорологии.

Когда и какие превышения показателей зафиксировали

По данным специалистов, новые температурные рекорды в ряде крупных городов (областных центров) Украины были зафиксированы в течение трех дней подряд.

Речь идет о периоде:

с понедельника, 3 августа;

по среду, 5 августа.

Украинцам объяснили, что дневные максимумы в некоторых областях "опять побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

Исходя из данных метеорологических станций, в эти дни эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C.

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В каких городах жара установила новые рекорды

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды 3 августа зафиксировали:

в Ужгороде - 35,8°C;

в Черновцах - 34,0°C;

в Виннице - 33,5°C;

в Тернополе - 33,3°C.

4 августа воздух рекордно (для этого дня) прогрелся в таких городах:

Ужгород - 36,7°C;

Луцк - 36,1°C;

Ровно - 36,1°C;

Ивано-Франковск - 35,7°C;

Львов - 35,4°C;

Тернополь - 35,3°C;

Хмельницкий - 34,0°C.

Между тем на следующий день, 5 августа, столбики термометров поднялись до рекордных отметок в следующих облцентрах:

Луцк - 39,0°C;

Ровно - 37,9°C;

Ужгород - 37,8°C;

Львов - 37,1°C;

Ивано-Франковск - 37,0°C;

Тернополь - 36,9°C;

Черновцы - 36,7°C;

Житомир - 36,6°C;

Винница - 35,8°C;

Хмельницкий - 35,2°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины в период 3-5 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились с гражданами ссылками на страницы (в социальных сетях) других областных или региональных центров по гидрометеорологии.

Именно там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах.