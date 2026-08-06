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Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта)

18:45 06.08.2026 Чт
3 мин
В каких городах столбики термометров "взлетели" больше всего?
aimg Ирина Костенко
Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта) Волна жары "ударила" по разным городам Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сильная жара в Украине обновила ряд исторических максимумов. Синоптики зафиксировали несколько десятков температурных рекордов, которые ощутимо превысили предыдущие показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Новые температурные рекорды: в ряде областных центров Украины на протяжении 3-5 августа зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C, там дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения.
  • Пик жары в городах: самые высокие показатели за этот период достигли от +33,3°C до +39,0°C в разных областях страны.
  • Самые горячие облцентры: самые высокие рекордные температуры зафиксировали в Луцке, Ровно и Ужгороде.
  • Где смотреть детали: в УкрГМЦ советуют искать информацию о других "местных" рекордах на страницах региональных центров по гидрометеорологии.

Когда и какие превышения показателей зафиксировали

По данным специалистов, новые температурные рекорды в ряде крупных городов (областных центров) Украины были зафиксированы в течение трех дней подряд.

Речь идет о периоде:

  • с понедельника, 3 августа;
  • по среду, 5 августа.

Украинцам объяснили, что дневные максимумы в некоторых областях "опять побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

Исходя из данных метеорологических станций, в эти дни эксперты зафиксировали превышение показателей на 0,1-5,6°C.

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В каких городах жара установила новые рекорды

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты (на которой отражены рекордные значения в областных центрах), новые исторические температурные рекорды 3 августа зафиксировали:

  • в Ужгороде - 35,8°C;
  • в Черновцах - 34,0°C;
  • в Виннице - 33,5°C;
  • в Тернополе - 33,3°C.

4 августа воздух рекордно (для этого дня) прогрелся в таких городах:

  • Ужгород - 36,7°C;
  • Луцк - 36,1°C;
  • Ровно - 36,1°C;
  • Ивано-Франковск - 35,7°C;
  • Львов - 35,4°C;
  • Тернополь - 35,3°C;
  • Хмельницкий - 34,0°C.
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Между тем на следующий день, 5 августа, столбики термометров поднялись до рекордных отметок в следующих облцентрах:

  • Луцк - 39,0°C;
  • Ровно - 37,9°C;
  • Ужгород - 37,8°C;
  • Львов - 37,1°C;
  • Ивано-Франковск - 37,0°C;
  • Тернополь - 36,9°C;
  • Черновцы - 36,7°C;
  • Житомир - 36,6°C;
  • Винница - 35,8°C;
  • Хмельницкий - 35,2°C.

Жара свирепствует: в Украине зафиксировали более 20 новых температурных рекордов (карта)Температурные рекорды в областных центрах Украины в период 3-5 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились с гражданами ссылками на страницы (в социальных сетях) других областных или региональных центров по гидрометеорологии.

Именно там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат в разных населенных пунктах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо жары на Украину надвигается стихия - что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.

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