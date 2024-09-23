У яких поїздах УЗ є Wi-Fi: перелік

"Укрзалізниця" запустила систему Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Доступ до мережі матимуть усі пасажири.

У яких поїздах можна скористатися Wi-Fi, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Wi-Fi у поїздах: які умови доступу

"Укрзалізниця" запустила в дослідну експлуатацію систему Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, які курсують по всій країні. Зокрема, система доступу встановлена у 16 поїздах – у 10 поїздах Hyundai, 2 поїздах Skoda, 2 поїздах Тарпан та 2 поїздах з вагонами МПЛТ.

Отримати доступ до Wi-Fi можуть всі пасажири УЗ, які подорожують в поїздах цього типу. Для того, щоб скористатися послугою, треба:

увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої;

обрати мережу під назвою "Wi-Fi test".

Після цього на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож. Одному користувачеві дається безкоштовний 1 Гб трафіку зі швидкістю інтернету до 10 Мб/с.

Поки триватиме дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Куди можна поїхати поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+

Швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+ курсують між великими містами в Україні, а також до польської станції Перемишль. Зокрема: