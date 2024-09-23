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У яких поїздах УЗ є Wi-Fi: перелік

Київ, Україна, Понеділок 23 вересня 2024 12:56
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У яких поїздах УЗ є Wi-Fi: перелік Фото: Вагон поїзда "Інтерсіті" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзалізниця" запустила систему Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Доступ до мережі матимуть усі пасажири.

У яких поїздах можна скористатися Wi-Fi, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Wi-Fi у поїздах: які умови доступу

"Укрзалізниця" запустила в дослідну експлуатацію систему Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, які курсують по всій країні. Зокрема, система доступу встановлена у 16 поїздах – у 10 поїздах Hyundai, 2 поїздах Skoda, 2 поїздах Тарпан та 2 поїздах з вагонами МПЛТ.

Отримати доступ до Wi-Fi можуть всі пасажири УЗ, які подорожують в поїздах цього типу. Для того, щоб скористатися послугою, треба:

  • увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої;
  • обрати мережу під назвою "Wi-Fi test".

Після цього на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож. Одному користувачеві дається безкоштовний 1 Гб трафіку зі швидкістю інтернету до 10 Мб/с.

Поки триватиме дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Куди можна поїхати поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+

Швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+ курсують між великими містами в Україні, а також до польської станції Перемишль. Зокрема:

  • Інтерсіті+ №705 Київ - Перемишль;
  • Інтерсіті+ №715 Київ – Перемишль;
  • Інтерсіті+ №743 Київ – Львів;
  • Інтерсіті №749 Київ – Ужгород;
  • Інтерсіті №747 Київ - Тернопіль;
  • Інтерсіті №755 Київ – Луцьк;
  • Інтерсіті+ №732 Київ –Дніпро;
  • Інтерсіті+ №734 Київ - Дніпро;
  • Інтерсіті+ №720 Київ - Харків;
  • Інтерсіті+ №722 Київ – Харків;
  • Інтерсіті+ №724 Київ – Харків;
  • Інтерсіті №763 Київ – Одеса.

Нагадаємо, ми писали, що продаж квитків на поїзд Варшава-Львів, який курсує через Раву-Руську, відновлюють після короткої перерви. Це один з популярних серед українців рейсів.

Раніше експерт пояснив, що "Укрзалізниця" збиткова не через вантажі, а через зростання операційних витрат.

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Укрзалізниця Wi-Fi Пасажири
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