Состоятельные европейцы покидают Великобританию перед Brexit, - Bloomberg

Иллюстративное фото (biba.org.uk)

Большинство покидающих Британию отправляются в Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву

Владельцы миллионных состояний покидают Великобританию перед Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, Энтони Уорд Томас, которому принадлежит помогающая с переездами фирма, рассказал, что в 2018 году его компания помогла уехать из Британии почти 300 клиентам, что на 82% превышает показатель 2017 года.

Он также отметил, что большинство его клиентов - это состоятельные европейцы с капиталами не менее 5 млн фунтов, в том числе ушедшие на покой бизнесмены.

Они отбывают за границу в поисках лучшего климата (многие из покинувших Британию перебрались на юг Франции и испанскую Майорку) и политической стабильности.

"Людей волнует не столько Brexit, сколько общая нестабильность ситуации в Британии. Люди покидают корабль, потому что сам корабль идет ко дну", - сказал Томас.

По его словам, большинство покидающих Британию отправляются в Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву.

Старший советник Lionard Luxury Real Estate Франческо Теси отметил, что одним из центров притяжения для мигрантов стала Италия.

"Ранее британские бизнесмены покупали на Апеннинах вторые дома, теперь же они перебираются сюда с семьями", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Главный дипломат ЕС с Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов обсудить новый вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.