ЕС готов обсудить новое соглашение по Brexit

Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

ЕС готов пересмотреть условия соглашения в случае еще более тесной связи Британии с правилами Евросоюза

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов обсудить новый вариант соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Барнье указал, что ЕС готов пересмотреть условия соглашения в случае еще более тесной связи Британии с правилами Евросоюза. Как пример, Британия могла б остатся в таможенном союзе ЕС и централизованном регулируемом едином рынке.

Также Ангела Меркель заявила, что для минимизации ущерба от Brexit Европейским союзом, премьер-миниcтр Великобритании Тереза Мэй должна предоставить новый план по выходу Британии из ЕС.

"У нас еще есть время для переговоров, но мы ждем того, что предложит британский премьер", - добавила она.

Напомним, в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

До этого в британском парламенте заявили, что инициируют голосование за недоверие правительству Мэй.