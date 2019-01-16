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Британия готовится к отсрочке Brexit, - Reuters

Новости » Политика    16.01.2019 - 09:55
Британия готовится к отсрочке Brexit, - Reuters
Фото: премьер Британии Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

По данным Reuters, британские законодатели готовят ходатайство об отсрочке выхода из ЕС  

В парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit. По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, которая регламентирует выход из ЕС, в действие.

Напомним, вчера палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

После голосования стало известно, что оппозиция в британском парламенте инициирует голосование за недоверие правительству Мэй. В то же время она подчеркнула, что не собирается уходить в отставку. Кроме того, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон может инициировать новые переговоры о Brexit.

"Теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах сделки получше", - добавил он.

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