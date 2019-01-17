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Заможні європейці залишають Великобританію перед Brexit, - Bloomberg

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:59
Заможні європейці залишають Великобританію перед Brexit, - Bloomberg
Ілюстративне фото (biba.org.uk)

Більшість з тих, хто залишає Британію, відправляються в Париж, Брюссель, Цюріх і Женеву

Власники мільйонних статків залишають Великобританію перед Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, Ентоні Уорд Томас, якому належить фірма, що допомагає з переїздами, розповів, що в 2018 році його компанія допомогла виїхати з Британії майже 300 клієнтам, що на 82% перевищує показник 2017 року.

Він також зазначив, що більшість його клієнтів - це заможні європейці з капіталами не менше 5 млн фунтів, у тому числі бізнесмени, які вже відійшли від справ.

За його словами, вони відбувають за кордон у пошуках кращого клімату (багато з тих, хто залишив Британію, перебралися на південь Франції та іспанську Майорку) і політичної стабільності.

"Людей хвилює не стільки Brexit, скільки загальна нестабільність ситуації в Британії. Люди покидають корабель, тому що сам корабель йде на дно", - сказав Томас.

За його словами, більшість тих, хто залишає Британію, відправляються в Париж, Брюссель, Цюріх і Женеву.

Старший радник Lionard Luxury Real Estate Франческо Тесі зазначив, що одним з центрів тяжіння для мігрантів стала Італія.

"Раніше британські бізнесмени купували на Апеннінах другі будинки, тепер же вони перебираються сюди з сім'ями", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз готовий обговорити новий варіант угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit.

 

 

 

Більшість британців проти виходу з ЄС У Британії назвали дату голосування запасного плану Мей по Brexit
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