Правительство Мэй в Британии преодолело вотум недоверия в парламенте

Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

325 депутатов выразили поддержку кабинету министров

Правительство премьер-министра Терезы ​​Мэй в британском парламенте в среду преодолело вотум недоверия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров, а недоверие высказали - 306 народных избранников.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы выполнить торжественное обещание, которое мы дали народу этой страны по итогам референдума", - сказала Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также успел выступить перед голосованием.

"Прежде чем начнутся какие-либо позитивные дискуссии о том, как двигаться вперед, правительство должно четко и раз и навсегда устранить перспективу катастрофы Brexit без сделки с ЕС и весь хаос, который может возникнуть в результате этого", - сказал он.

Мэй, комментируя его выступление, отметила, что отставка и проведение досрочных выборов не отвечают национальным интересам, так как не гарантируют, что какая-либо партия сможет добиться явного большинства.

Мэй не отозвала из парламента свой вариант сделки с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры по Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.