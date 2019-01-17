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В Британии назвали дату голосования запасного плана Мэй по Brexit

Новости » Политика    17.01.2019 - 14:02
В Британии назвали дату голосования запасного плана Мэй по Brexit
Фото: премьер Британии Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Британский парламент проведет голосование 29 января

Парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ранее в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров, а выразили недоверие - 306 народных избранников. В связи с этим правительство премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте преодолел вотум недоверия.

Мэй отметила, что отставка и проведение досрочных выборов не соответствуют национальным интересам, так как не гарантируют, что какая-то партия сможет достичь явного большинства.

Мэй не отозвала из парламента свой вариант соглашения с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры с Brexit.

До этого палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Напомним, главный дипломат ЕС с Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов обсудить новый вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

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