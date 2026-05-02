Вознесіння, Трійця та поминальні дні: ПЦУ нагадала важливі дати, які не можна проґавити у травні

07:35 02.05.2026 Сб
На цей місяць припадають не лише великі церковні свята
aimg Ірина Костенко
Деякі свята - особливо важливі для вірян (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Травень обіцяє бути насиченим на важливі церковні події та особливі дні пам'яті. У ПЦУ розповіли, до чого варто підготуватися вірянам цього місяця.

Докладніше про найважливіші для українців дати у травні 2026 року за чинним церковним календарем, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим особливий травень за календарем ПЦУ

У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) розповіли, що травень за новоюліанським календарем починається із дня вшанування пам'яті священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.

"Мощі якого вже понад 500 років є київською святинею і нині спочивають у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва", - нагадали українцям.

Тим часом 2 травня ПЦУ згадує про перенесення до Вишгорода мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба.

"Які були серед перших прославлених святих Київської землі і яких канонізували на початку XI століття", - розповіли вірянам.

Крім того, впродовж травня Церква не лише відзначає великі свята (зокрема Вознесіння Господнє та Трійцю), але і вшановує пам'ять "багатьох видатних угодників Божих", а також поминає померлих.

Найважливіші для вірян дні у травні 2026 року

3 травня - День пам'яті преподобного Феодосія, одного із засновників Києво-Печерського монастиря.

6 травня - Переполовення П'ятдесятниці. День пам'яті праведного Іова Почаївського.

8 травня - Апостола та євангелиста Іоана Богослова. Поминання загиблих у II Світовій війні.

9 травня - Перенесення мощів святителя й чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар.

11 травня - День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Найважливіші дні травня-2026 за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

12 травня - День пам'яті святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського.

Українцям нагадали, що тоді ж відзначається і день тезоіменитства Предстоятеля ПЦУ - Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

18 травня - Пам'ять отців сімох Вселенських соборів.

21 травня - Велике дванадесяте свято Вознесіння Господнє. Рівноапостольного імператора Костянтина і матері його імператриці Олени.

25 травня - Третє знайдення глави Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

30 травня - Троїцька поминальна субота.

31 травня - День Святої Тройці. П'ятдесятниця.

"Цього ж дня, в останню неділю травня, ми святкуватимемо 26-ту річницю відновлення Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору в місті Києві. Слава Богу за все", - підсумували у ПЦУ.

Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
