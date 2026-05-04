ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сонце ще "припікає": де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитись

16:08 04.05.2026 Пн
2 хв
Поки українці насолоджуються сонячним теплом, "на горизонті" видніються відчутні зміни
aimg Ірина Костенко
Сонце ще "припікає": де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитись Завтра в Україні буде здебільшого сонячно та тепло (фото ілюстративне: Юля Червінська, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Погода в Україні у вівторок, 5 травня, очікується ясна та місцями - по-літньому тепла. Проте синоптики попереджають, що пізніше ситуація може погіршитись.

Докладніше про погоду завтра та ймовірні подальші зміни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Врожай під загрозою: по яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше

Чого чекати від погоди у вівторок

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу 5 травня, погода в Україні очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.

Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря при цьому може бути такою:

  • вночі у східних, південних та більшості центральних областей - близько 6-11°С;
  • вночі на решті території України - близько 10-15°С;
  • вдень на убережжі морів та в Криму - близько 13-18°С;
  • вдень у східних, південних та більшості центральних областей - близько 19-24°С;
  • вдень на решті території України - від 22 до 27 градусів тепла.

Сонце ще &quot;припікає&quot;: де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитисьПрогноз погоди по Україні на 5 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в Україні завтра "втримається антициклональний характер погоди".

Саме тому буде сонячно та без опадів.

Тим часом "значна частина континентальної Європи", за її словами, 5 травня "порине у дощі".

Сонце ще &quot;припікає&quot;: де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитисьПрогноз на 5 травня для Європи (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 5 травня також очікується з невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 13-15°С;
  • по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 25°С;
  • по області - близько 22-27°С.

Сонце ще &quot;припікає&quot;: де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитисьПрогноз погоди на вівторок по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли синоптична ситуація може змінитись

Згідно з попереднім прогнозом Діденко, тепла та ясна погода в Україні найближчим часом "ще потриває".

При цьому перша відчутна зміна синоптичної ситуації ймовірна орієнтовно з 9-10 травня (найближчих суботи-неділі).

Йдеться, за словами синоптика, про:

  • дощі;
  • послаблення градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва та чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Крім того, експерти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути травень в цілому.

Читайте також про всі найважливіші для українців дати у травні 2026 року за чинним календарем ПЦУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги