Сонце ще "припікає": де завтра чекати до +27 і коли погода в Україні може змінитись
Погода в Україні у вівторок, 5 травня, очікується ясна та місцями - по-літньому тепла. Проте синоптики попереджають, що пізніше ситуація може погіршитись.
Чого чекати від погоди у вівторок
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу 5 травня, погода в Україні очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.
Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря при цьому може бути такою:
- вночі у східних, південних та більшості центральних областей - близько 6-11°С;
- вночі на решті території України - близько 10-15°С;
- вдень на убережжі морів та в Криму - близько 13-18°С;
- вдень у східних, південних та більшості центральних областей - близько 19-24°С;
- вдень на решті території України - від 22 до 27 градусів тепла.
Прогноз погоди по Україні на 5 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко пояснила, що в Україні завтра "втримається антициклональний характер погоди".
Саме тому буде сонячно та без опадів.
Тим часом "значна частина континентальної Європи", за її словами, 5 травня "порине у дощі".
Прогноз на 5 травня для Європи (карта: facebook.com/tala.didenko)
Що буде з погодою у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 5 травня також очікується з невеликою хмарністю та без опадів.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько 13-15°С;
- по області - близько 10-15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 25°С;
- по області - близько 22-27°С.
Прогноз погоди на вівторок по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Коли синоптична ситуація може змінитись
Згідно з попереднім прогнозом Діденко, тепла та ясна погода в Україні найближчим часом "ще потриває".
При цьому перша відчутна зміна синоптичної ситуації ймовірна орієнтовно з 9-10 травня (найближчих суботи-неділі).
Йдеться, за словами синоптика, про:
- дощі;
- послаблення градусів.
