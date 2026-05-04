ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Солнце еще "припекает": где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может измениться

16:08 04.05.2026 Пн
2 мин
Пока украинцы наслаждаются солнечным теплом, "на горизонте" виднеются ощутимые изменения
aimg Ирина Костенко
Солнце еще "припекает": где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может измениться Завтра в Украине будет в основном солнечно и тепло (фото иллюстративное: Юля Червинская, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Погода в Украине во вторник, 5 мая, ожидается ясная и местами - по-летнему теплая. Однако синоптики предупреждают, что позже ситуация может ухудшиться.

Подробнее о погоде завтра и вероятных дальнейших изменениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Урожай под угрозой: по каким растениям рекордные заморозки в апреле "ударили" больше всего

Чего ждать от погоды во вторник

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки 5 мая, погода в Украине ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом может быть такой:

  • ночью в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 6-11°С;
  • ночью на остальной территории Украины - около 10-15°С;
  • днем на побережье морей и в Крыму - около 13-18°С;
  • днем в восточных, южных и большинстве центральных областей - около 19-24°С;
  • днем на остальной территории Украины - от 22 до 27 градусов тепла.

Солнце еще &quot;припекает&quot;: где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может изменитьсяПрогноз погоды по Украине на 5 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко объяснила, что в Украине завтра "удержится антициклональный характер погоды".

Именно поэтому будет солнечно и без осадков.

Тем временем "значительная часть континентальной Европы", по ее словам, 5 мая "погрузится в дожди".

Солнце еще &quot;припекает&quot;: где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может изменитьсяПрогноз на 5 мая для Европы (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 5 мая также ожидается с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 13-15°С;
  • по области - около 10-15°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 25°С;
  • по области - около 22-27°С.

Солнце еще &quot;припекает&quot;: где завтра ждать до +27 и когда погода в Украине может изменитьсяПрогноз погоды на вторник по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда синоптическая ситуация может измениться

Согласно предварительному прогнозу Диденко, теплая и ясная погода в Украине в ближайшее время "еще продлится".

При этом первое ощутимое изменение синоптической ситуации вероятно ориентировочно с 9-10 мая (ближайших субботы-воскресенья).

Речь идет, по словам синоптика, про:

  • дожди;
  • ослабление градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Кроме того, эксперты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть май в целом.

Читайте также про все важнейшие для украинцев даты в мае 2026 года по действующему календарю ПЦУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы