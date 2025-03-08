Сьомий удар за три тижні. Росіяни знову атакували енергетику в Одеській області

Ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області ввечері 7 березня.

"Це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про масовану атаку дронів на регіон ввечері 7 березня. Він зазначав, що ворог знову вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

У ДСНС уточнили, що внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин та чотириповерхова промислова будівля. Крім того, постраждала критична інфраструктура.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти також атакували дронами енергетику в Одеській області.