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Росіяни завдали удар дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, - ОВА

П'ятниця 07 березня 2025 23:16
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Росіяни завдали удар дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, - ОВА Фото: наслідки ворожих атак ліквідовують всі відповідні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 7 березня, російські окупанти знову атакували Одесу. Під ударом дронів опинилося цивільна та енергетична інфраструктура міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що внаслідок атаки є пошкодження та руйнування. Зокрема, через падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС.

"Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Кіпер.

Атаки РФ по Одеській області

Нагадаємо, в ніч на 7 березня росіяни знову атакували енергетику Одеської області. Зранку в ДТЕК повідомили, що росіяни пошкодили вже шостий енергооб'єкт за півмісяця.

"Уже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних об'єктах ДТЕК в Одеській області. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання", - йшлося в повідомленні.

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