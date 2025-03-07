РФ атакувала шість енергообʼєктів в Одеській області за пів місяця

Росіяни знову атакували енергетику Одеської області в ніч на 7 березня. Ворог вже пошкодив вже шостий енергообʼєкт за пів місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

За останні два з половиною тижні це вже шоста атака на енергетику в Одеській області.

"Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання", - додає ДТЕК.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок падіння уламків ворожої крилатої ракети в Подільському районі Одеської області виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку. Ще чотири будинки пошкоджені.

Пожежу вже ліквідували. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила.