ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакували дронами мʼясокомбінат у Богодухові: є жертви, багато поранених

Харківська область, Субота 08 березня 2025 08:59
UA EN RU
Росіяни атакували дронами мʼясокомбінат у Богодухові: є жертви, багато поранених Фото: російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові 8 березня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові вночі 8 березня. Почалась пожежа, є жертви, багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС України, поліцію Харківській області.

"1:40 8 березня Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання чотирьох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі", - розповів Синєгубов.

За даними ОВА, загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення.

Як зазначають у ДСНС України, на місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

До того ж, як зазначили у поліції, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

"Крім того, поранень зазнали семеро громадян. Госпіталізували шістьох", - констатували правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Дрони
NEWS
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону