Росіяни атакували дронами мʼясокомбінат у Богодухові: є жертви, багато поранених

Російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові вночі 8 березня. Почалась пожежа, є жертви, багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС України, поліцію Харківській області.

"1:40 8 березня Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання чотирьох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі", - розповів Синєгубов.

За даними ОВА, загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення. Як зазначають у ДСНС України, на місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. До того ж, як зазначили у поліції, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків. "Крім того, поранень зазнали семеро громадян. Госпіталізували шістьох", - констатували правоохоронці.