Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась

Російські окупанти обстріляли населений пункт Добропілля Донецької області ввечері 7 березня. Станом на ранок кількість загиблих та постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. У житлових будинках та адміністративній будівлі були виникли пожежі.

Також під час гасіння вогню російські загарбники завдали повторного удару, пошкодивши машину. Надзвичайники припускають, що це, ймовірно, був "Шахед".

Фото: кадри з місця подій (t.me/dsns_telegram)

"Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів", - поінформували у ДСНС.