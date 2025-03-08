Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
Російські окупанти обстріляли населений пункт Добропілля Донецької області ввечері 7 березня. Станом на ранок кількість загиблих та постраждалих зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Ввечері росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. У житлових будинках та адміністративній будівлі були виникли пожежі.
Також під час гасіння вогню російські загарбники завдали повторного удару, пошкодивши машину. Надзвичайники припускають, що це, ймовірно, був "Шахед".
"Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів", - поінформували у ДСНС.
Обстріл Добропілля
Варто зазначити, що Добропілля - це місто в Покровському районі Донецької області. Відстань від Добропілля до прифронтового Покровська становить близько 30 км.
Про обстріл Добропілля стало відомо ввечері напередодні. За даними голови Донецької ОВА, росіяни завдали трьох ударів. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених.
В Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що у Добропіллі поранені троє дівчаток віком 9,14 та 17 років, а також хлопчики 10 та 11 років.
Всього, за інформацією ОВА, щонайменше 20 людей загинули через російські обстріли Донецької області протягом минулої доби.
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