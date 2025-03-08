Седьмой удар за три недели. Россияне снова атаковали энергетику в Одесской области

Враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области вечером 7 марта.

"Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели. Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о массированной атаке дронов на регион вечером 7 марта. Он отмечал, что враг снова ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.

В ГСЧС уточнили, что в результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин и четырехэтажное промышленное здание. Кроме того, пострадала критическая инфраструктура.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты также атаковали дронами энергетику в Одесской области.