Сьомий удар за три тижні. Росіяни знову атакували енергетику в Одеській області
Російські війська знову атакували енергооб'єкт в Одеській області. Це вже сьомий удар по енергетиці за три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області ввечері 7 березня.
"Це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про масовану атаку дронів на регіон ввечері 7 березня. Він зазначав, що ворог знову вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.
У ДСНС уточнили, що внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин та чотириповерхова промислова будівля. Крім того, постраждала критична інфраструктура.
Нагадаємо, що минулої доби окупанти також атакували дронами енергетику в Одеській області.
Атака дронів РФ
Росія в ніч на 8 березня випустила по Україні дві балістичні ракети, крилату ракету "Іскандер-К" і 145 дронів. Сили ППО знищили 79 дронів та крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Цієї ночі окупанти чотирма дронами атакували підприємство у Богодухові Харківської області. Внаслідок атаки троє осіб загинули, семеро постраждали.
Також росіяни вдарили по Добропіллю Донецької області. Відомо про 11 жертв та понад 30 постраждалих внаслідок обстрілу.
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