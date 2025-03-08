Седьмой удар за три недели. Россияне снова атаковали энергетику в Одесской области
Российские войска снова атаковали энергообъект в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергетике за три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области вечером 7 марта.
"Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели. Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о массированной атаке дронов на регион вечером 7 марта. Он отмечал, что враг снова ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
В ГСЧС уточнили, что в результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин и четырехэтажное промышленное здание. Кроме того, пострадала критическая инфраструктура.
Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты также атаковали дронами энергетику в Одесской области.
Атака дронов РФ
Россия в ночь на 8 марта выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
Этой ночью оккупанты четырьмя дронами атаковали предприятие в Богодухове Харьковской области. В результате атаки три человека погибли, семеро пострадали.
Также россияне ударили по Доброполью Донецкой области. Известно об 11 жертвах и более 30 пострадавших в результате обстрела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.