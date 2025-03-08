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Седьмой удар за три недели. Россияне снова атаковали энергетику в Одесской области

Одесская область, Суббота 08 марта 2025 09:57
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Седьмой удар за три недели. Россияне снова атаковали энергетику в Одесской области Фото: РФ седьмой раз за три недели атаковала энергетику Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова атаковали энергообъект в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергетике за три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области вечером 7 марта.

"Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели. Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о массированной атаке дронов на регион вечером 7 марта. Он отмечал, что враг снова ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.

В ГСЧС уточнили, что в результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин и четырехэтажное промышленное здание. Кроме того, пострадала критическая инфраструктура.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты также атаковали дронами энергетику в Одесской области.

Атака дронов РФ

Россия в ночь на 8 марта выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Этой ночью оккупанты четырьмя дронами атаковали предприятие в Богодухове Харьковской области. В результате атаки три человека погибли, семеро пострадали.

Также россияне ударили по Доброполью Донецкой области. Известно об 11 жертвах и более 30 пострадавших в результате обстрела.

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ДТЭК Одесса Электроэнергия Война в Украине Атака дронов Энергетики
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