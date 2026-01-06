Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечна

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли насправді почалась зима у Києві.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов в Україні впродовж 8-11 січня 2026 року.

Так, негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.

Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.