Холодніше за норму? Синоптики сказали, яким може бути січень 2026 року
В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Середня температура повітря в Україні в січні
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою січня, середня місячна температура повітря в Україні складає:
- в середньому по країні - від 0 до 6 градусів морозу;
- у Криму - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.
Абсолютні температурні мінімуми й максимуми
Абсолютні мінімуми температури повітря впродовж другого місяця зими становлять:
- в цілому по Україні - від 27,0 до 38,2 градуса морозу;
- в Луганській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській та Львівській областях - від 39,0 до 41,9 градуса морозу;
- в Криму та в Одеській області - місцями від 13,2 до 23,0 градусів морозу.
При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:
- по Україні - від 10,3 до 18,4 градуса тепла;
- у Криму - до 20,8 градуса тепла;
- у Чернігівській, Сумській, Закарпатській та східних областях - місцями від 7,8 до 9,7 градуса тепла.
Скільки опадів буває у другий місяць зими
Середня місячна кількість опадів у січні в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:
- 26-55 мм;
- на Закарпатті - до 89 мм;
- на високогір'ї Карпат та Кримських гір - до 125 мм.
Яким може бути січень в Україні у 2026 році
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у січні 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура повітря очікується близько 1-7 градусів морозу.
"Що на 1,5 градуса нижче за норму", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 28-79 мм.
"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в УкрГМЦ.
