Холодніше за норму? Синоптики сказали, яким може бути січень 2026 року

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.

"Що на 1,5 градуса нижче за норму", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у січні 2026 року в Україні.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

