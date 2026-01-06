Снег, туман и гололедица: где в Украине погода 7 января будет опасной

В течение завтрашнего дня - 7 января - погода в Украине ожидается облачная. Во многих областях вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение 7 января:
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:
Кроме того, согласно предостережению Украинского гидрометеорологического центра, в результате неустойчивого температурного режима и ожидаемой оттепели в течение 6-8 января ожидается ослабление ледовых явлений - до разрушения ледостава на отдельных участках:
"Обращаем внимание - при таких условиях выходить на лед и находиться на нем - опасно", - подчеркнули в УкрГМЦ.
В целом, согласно прогнозу на сутки 7 января, погода в Украине будет облачной.
Умеренный снег - в западных областях (на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег). Температура воздуха ночью и днем - от 2 до 7 градусов мороза.
В большинстве северных и Винницкой областях:
На остальной территории Украины:
Ветер - северо-восточный (на юго-востоке и востоке страны - южный), 5-10 м/с.
По территории города Киева и Киевской области в течение среды, 7 января, также вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной.
Ночью - небольшой, а днем - умеренный мокрый снег. По области местами - с дождем.
Кроме того, по области местами прогнозируют гололед, налипание мокрого снега.
Ночью и утром - туман (видимость 300-500 м). На дорогах - гололедица.
"I уровень опасности, желтый", - отметили эксперты Укргидрометцентра.
Ветер при этом будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с
Температура воздуха:
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили про существенное осложнение погодных условий в Украине в течение 8-11 января 2026 года.
Так, непогоду со значительным снегом в Украине в течение 8-9 января прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.
Между тем в течение 10-11 января - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.
