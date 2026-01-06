Снег, туман и гололедица: где в Украине погода 7 января будет опасной

В каких областях и почему погода может быть опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение 7 января:

на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег ;

; в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях - туман (видимость 300-500 м);

(видимость 300-500 м); на дорогах западных, северных и Винницкой области - гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение на 7 января от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, согласно предостережению Украинского гидрометеорологического центра, в результате неустойчивого температурного режима и ожидаемой оттепели в течение 6-8 января ожидается ослабление ледовых явлений - до разрушения ледостава на отдельных участках:

на реках Украины;

на водохранилищах (кроме запада и севера).

"Обращаем внимание - при таких условиях выходить на лед и находиться на нем - опасно", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Предостережение УкрГМЦ насчет тонкого ледостава (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где еще ждать осадков и что будет с температурой воздуха

В целом, согласно прогнозу на сутки 7 января, погода в Украине будет облачной.

Умеренный снег - в западных областях (на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег). Температура воздуха ночью и днем - от 2 до 7 градусов мороза.

В большинстве северных и Винницкой областях:

мокрый снег;

местами - снег с дождем (ночью - небольшой);

местами - гололед, налипание мокрого снега;

температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.

На остальной территории Украины:

ночью - небольшие дожди;

днем - умеренные дожди;

температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла (в южной части ночью и днем - около 3-8 градусов тепла, а в Крыму днем - до 11 градусов выше нуля).

Ветер - северо-восточный (на юго-востоке и востоке страны - южный), 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в течение среды, 7 января, также вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной.

Ночью - небольшой, а днем - умеренный мокрый снег. По области местами - с дождем.

Кроме того, по области местами прогнозируют гололед, налипание мокрого снега.

Ночью и утром - туман (видимость 300-500 м). На дорогах - гололедица.

"I уровень опасности, желтый", - отметили эксперты Укргидрометцентра.

Ветер при этом будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с

Температура воздуха:

в Киеве ночью и днем - от 0 до 2 градусов мороза;

по области ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)