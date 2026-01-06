RU

Общество Образование Деньги Изменения

Снег, туман и гололедица: где в Украине погода 7 января будет опасной

Погода завтра может быть опасной во многих областях Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - 7 января - погода в Украине ожидается облачная. Во многих областях вероятны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях и почему погода может быть опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение 7 января:

  • на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег;
  • в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях - туман (видимость 300-500 м);
  • на дорогах западных, северных и Винницкой области - гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение на 7 января от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, согласно предостережению Украинского гидрометеорологического центра, в результате неустойчивого температурного режима и ожидаемой оттепели в течение 6-8 января ожидается ослабление ледовых явлений - до разрушения ледостава на отдельных участках:

  • на реках Украины;
  • на водохранилищах (кроме запада и севера).

"Обращаем внимание - при таких условиях выходить на лед и находиться на нем - опасно", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Предостережение УкрГМЦ насчет тонкого ледостава (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где еще ждать осадков и что будет с температурой воздуха

В целом, согласно прогнозу на сутки 7 января, погода в Украине будет облачной.

Умеренный снег - в западных областях (на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег). Температура воздуха ночью и днем - от 2 до 7 градусов мороза.

В большинстве северных и Винницкой областях:

  • мокрый снег;
  • местами - снег с дождем (ночью - небольшой);
  • местами - гололед, налипание мокрого снега;
  • температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.

На остальной территории Украины:

  • ночью - небольшие дожди;
  • днем - умеренные дожди;
  • температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла (в южной части ночью и днем - около 3-8 градусов тепла, а в Крыму днем - до 11 градусов выше нуля).

Ветер - северо-восточный (на юго-востоке и востоке страны - южный), 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в течение среды, 7 января, также вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной.

Ночью - небольшой, а днем - умеренный мокрый снег. По области местами - с дождем.

Кроме того, по области местами прогнозируют гололед, налипание мокрого снега.

Ночью и утром - туман (видимость 300-500 м). На дорогах - гололедица.

"I уровень опасности, желтый", - отметили эксперты Укргидрометцентра.

Ветер при этом будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с

Температура воздуха:

  • в Киеве ночью и днем - от 0 до 2 градусов мороза;
  • по области ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда на самом деле началась зима в Киеве.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили про существенное осложнение погодных условий в Украине в течение 8-11 января 2026 года.

Так, непогоду со значительным снегом в Украине в течение 8-9 января прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.

Между тем в течение 10-11 января - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

