Мороз до -23 та сильні снігопади: в Україну йде різке похолодання

Україна, Вівторок 06 січня 2026 14:10
Мороз до -23 та сильні снігопади: в Україну йде різке похолодання Ілюстративне фото: в Україну йде різке похолодання (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні 8 та 9 січня очікується суттєве погіршення погодних умов. Складна ситуація складеться у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Сніг та хуртовини

За даними синоптиків, у західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській областях прогнозують значний сніг - від 10 до 25 см. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с, можливі хуртовини.

На дорогах очікуються снігові замети.

Ожеледиця

У Київській і Чернігівській областях пройдуть сильні снігопади та мокрий сніг, місцями до 25 см. Також можливе налипання снігу та ожеледиця на автошляхах.

На півдні Київщини та Чернігівщини, у Сумській і Черкаській областях прогнозується сніг із дощем і місцями ожеледь.
Морози

А вже 10 та 11 січня в Україні очікується різке похолодання:

  • у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - вночі до -20 градусів, місцями до -23 градусів, вдень від -9 до -15 градусів;
  • у Кіровоградській та Полтавській областях - від -6 до -12 градусів;
  • на півдні, сході та Дніпропетровщині - від -4 градусів до +4 градусів.

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з ускладненням погодних умов рятувальники закликають водіїв бути максимально обережними:

  • утримуватися від ризикованих маневрів і перевищення швидкості;
  • знизити швидкість поблизу пішохідних переходів;
  • збільшити дистанцію між транспортними засобами;
  • вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватися засобами пасивної безпеки - ременями безпеки та дитячими автокріслами.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Нагадаємо, в Україні протягом цього тижня прогнозується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від відлиги на півдні до суттєвих морозів у західних і північно-східних регіонах.

Детально про те, якою погода буде цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

