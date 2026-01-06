Мороз до -23 та сильні снігопади: в Україну йде різке похолодання

В Україні 8 та 9 січня очікується суттєве погіршення погодних умов. Складна ситуація складеться у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Сніг та хуртовини

За даними синоптиків, у західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській областях прогнозують значний сніг - від 10 до 25 см. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с, можливі хуртовини.

На дорогах очікуються снігові замети.

Ожеледиця

У Київській і Чернігівській областях пройдуть сильні снігопади та мокрий сніг, місцями до 25 см. Також можливе налипання снігу та ожеледиця на автошляхах.

На півдні Київщини та Чернігівщини, у Сумській і Черкаській областях прогнозується сніг із дощем і місцями ожеледь.



Морози

А вже 10 та 11 січня в Україні очікується різке похолодання:

у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - вночі до -20 градусів, місцями до -23 градусів, вдень від -9 до -15 градусів;

у Кіровоградській та Полтавській областях - від -6 до -12 градусів;

на півдні, сході та Дніпропетровщині - від -4 градусів до +4 градусів.

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з ускладненням погодних умов рятувальники закликають водіїв бути максимально обережними:

утримуватися від ризикованих маневрів і перевищення швидкості;

знизити швидкість поблизу пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між транспортними засобами;

вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватися засобами пасивної безпеки - ременями безпеки та дитячими автокріслами.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світлоповертальні елементи в одязі.