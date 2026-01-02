ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Прийшла із запізненням: коли насправді почалась зима у Києві

П'ятниця 02 січня 2026 10:32
UA EN RU
Прийшла із запізненням: коли насправді почалась зима у Києві Метеорологічна зима прийшла у Київ із запізненням (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Метеорологічна зима у Києві - зі стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C - розпочалась пізніше, ніж могло очікуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Особливості погоди в Києві в останній місяць 2025 року

Згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", оприлюдненими Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря грудня у столиці склала 1,0°C.

"Що вище кліматичної норми на 2,8°C", - повідомили громадянам.

Наголошується, що в цілому грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у Києві від початку спостережень.

Уточнюється, що найтепліше у столиці впродовж першого місяця зими було 10 грудня. Тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C.

Коли почалась метеорологічна зима й було найхолодніше

Підбиваючи підсумки останнього місяця 2025 року, у Центральній геофізичній обсерваторії розповіли, що метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня - стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C.

Зазначається, що це - майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.

При цьому найхолодніше у столиці було 25 грудня. Тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°C.

"Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55% місячної норми", - підсумували в Центральній геофізичній обсерваторії.

Прийшла із запізненням: коли насправді почалась зима у КиєвіПогодні підсумки грудня 2025 року в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україну прийшло справжнє зимове похолодання.

З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Попри це напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Тим часом в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода Глобальне потепління Погода в Києві Метеоролог
Новини
Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 900 солдатів та півтисячі дронів
Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 900 солдатів та півтисячі дронів
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем