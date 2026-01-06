Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечна

Погода завтра може бути небезпечною у багатьох областях України (фото ілюстративне: Getty Images)

Впродовж завтрашнього дня - 7 січня - погода в Україні очікується хмарна. У багатьох областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях і чому погода може бути небезпечна Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж 7 січня: на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг ;

; в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях - туман (видимість 300-500 м);

(видимість 300-500 м); на дорогах західних, північних і Вінницької області - ожеледиця. "І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти Укргідрометцентру. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення: роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту. Попередження на 7 січня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC) Крім того, згідно із застереженням Українського гідрометеорологічного центру, внаслідок нестійкого температурного режиму та очікуваної відлиги впродовж 6-8 січня очікується послаблення льодових явищ - до руйнування льодоставу на окремих ділянках: на річках України;

на водосховищах (крім заходу та півночі). "Звертаємо увагу - за таких умов виходити на лід та перебувати на ньому - небезпечно", - наголосили в УкрГМЦ. Застереження УкрГМЦ щодо тонкого льодоставу (скриншот: facebook.com/UkrHMC) Де ще чекати опадів і що буде з температурою повітря В цілому, згідно з прогнозом на добу 7 січня, погода в Україні буде хмарною. Помірний сніг - у західних областях (на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг). Температура повітря вночі та вдень - від 2 до 7 градусів морозу. У більшості північних і Вінницькій областях: мокрий сніг;

місцями - сніг із дощем (вночі - невеликий);

подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу;

температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу. На решті території України: вночі - невеликі дощі;

вдень - помірні дощі;

температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла (у південній частині вночі та вдень - близько 3-8 градусів тепла, а в Криму вдень - до 11 градусів вище нуля). Вітер - північно-східний (на південному сході та сході країни - південний), 5-10 м/с. Прогноз погоди в Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC) Прогноз погоди на завтра по Києву та області По території міста Києва та Київської області впродовж середи, 7 січня, також ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Погода очікується хмарною. Вночі - невеликий, а вдень - помірний мокрий сніг. По області місцями - з дощем. Крім того, по області подекуди прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці - туман (видимість 300-500 м). На дорогах - ожеледиця. "I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили експерти Укргідрометцентру. Вітер при цьому буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с Температура повітря: у Києві вночі та вдень - від 0 до 2 градусів морозу;

по області вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу. Прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)