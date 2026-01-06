Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечна
Впродовж завтрашнього дня - 7 січня - погода в Україні очікується хмарна. У багатьох областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях і чому погода може бути небезпечна
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж 7 січня:
- на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг;
- в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях - туман (видимість 300-500 м);
- на дорогах західних, північних і Вінницької області - ожеледиця.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти Укргідрометцентру.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження на 7 січня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, згідно із застереженням Українського гідрометеорологічного центру, внаслідок нестійкого температурного режиму та очікуваної відлиги впродовж 6-8 січня очікується послаблення льодових явищ - до руйнування льодоставу на окремих ділянках:
- на річках України;
- на водосховищах (крім заходу та півночі).
"Звертаємо увагу - за таких умов виходити на лід та перебувати на ньому - небезпечно", - наголосили в УкрГМЦ.
Застереження УкрГМЦ щодо тонкого льодоставу (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де ще чекати опадів і що буде з температурою повітря
В цілому, згідно з прогнозом на добу 7 січня, погода в Україні буде хмарною.
Помірний сніг - у західних областях (на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг). Температура повітря вночі та вдень - від 2 до 7 градусів морозу.
У більшості північних і Вінницькій областях:
- мокрий сніг;
- місцями - сніг із дощем (вночі - невеликий);
- подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу;
- температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.
На решті території України:
- вночі - невеликі дощі;
- вдень - помірні дощі;
- температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла (у південній частині вночі та вдень - близько 3-8 градусів тепла, а в Криму вдень - до 11 градусів вище нуля).
Вітер - північно-східний (на південному сході та сході країни - південний), 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди на завтра по Києву та області
По території міста Києва та Київської області впродовж середи, 7 січня, також ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Погода очікується хмарною.
Вночі - невеликий, а вдень - помірний мокрий сніг. По області місцями - з дощем.
Крім того, по області подекуди прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу.
Вночі та вранці - туман (видимість 300-500 м). На дорогах - ожеледиця.
"I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили експерти Укргідрометцентру.
Вітер при цьому буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с
Температура повітря:
- у Києві вночі та вдень - від 0 до 2 градусів морозу;
- по області вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.
Прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
