Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечна

Вівторок 06 січня 2026 16:54
Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечна Погода завтра може бути небезпечною у багатьох областях України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - 7 січня - погода в Україні очікується хмарна. У багатьох областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях і чому погода може бути небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж 7 січня:

  • на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг;
  • в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях - туман (видимість 300-500 м);
  • на дорогах західних, північних і Вінницької області - ожеледиця.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечнаПопередження на 7 січня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, згідно із застереженням Українського гідрометеорологічного центру, внаслідок нестійкого температурного режиму та очікуваної відлиги впродовж 6-8 січня очікується послаблення льодових явищ - до руйнування льодоставу на окремих ділянках:

  • на річках України;
  • на водосховищах (крім заходу та півночі).

"Звертаємо увагу - за таких умов виходити на лід та перебувати на ньому - небезпечно", - наголосили в УкрГМЦ.

Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечнаЗастереження УкрГМЦ щодо тонкого льодоставу (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ще чекати опадів і що буде з температурою повітря

В цілому, згідно з прогнозом на добу 7 січня, погода в Україні буде хмарною.

Помірний сніг - у західних областях (на Закарпатті та Прикарпатті - значний сніг). Температура повітря вночі та вдень - від 2 до 7 градусів морозу.

У більшості північних і Вінницькій областях:

  • мокрий сніг;
  • місцями - сніг із дощем (вночі - невеликий);
  • подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу;
  • температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

На решті території України:

  • вночі - невеликі дощі;
  • вдень - помірні дощі;
  • температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла (у південній частині вночі та вдень - близько 3-8 градусів тепла, а в Криму вдень - до 11 градусів вище нуля).

Вітер - північно-східний (на південному сході та сході країни - південний), 5-10 м/с.

Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечнаПрогноз погоди в Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на завтра по Києву та області

По території міста Києва та Київської області впродовж середи, 7 січня, також ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Погода очікується хмарною.

Вночі - невеликий, а вдень - помірний мокрий сніг. По області місцями - з дощем.

Крім того, по області подекуди прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вночі та вранці - туман (видимість 300-500 м). На дорогах - ожеледиця.

"I рівень небезпечності, жовтий", - зауважили експерти Укргідрометцентру.

Вітер при цьому буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с

Температура повітря:

  • у Києві вночі та вдень - від 0 до 2 градусів морозу;
  • по області вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

Сніг, туман і ожеледиця: де в Україні погода 7 січня буде небезпечнаПрогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли насправді почалась зима у Києві.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов в Україні впродовж 8-11 січня 2026 року.

Так, негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.

Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

