Головна » Новини » Політика

Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін

Неділя 22 лютого 2026 06:48
Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін Фото: спецпредставник Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже в найближчі три тижні. Не виключена участь третьої сторони - американського лідера Дональда Трампа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Читайте також: "Рішення за Києвом": у Путіна висунули ультиматум для припинення війни

За його словами, це "безгузда війна", де сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні.

"Ми з Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні
і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.

Віткофф при цьому зазначив, що Трамп не хоче зустрічатися, якщо розуміє, що це не дасть жодного результату.

"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.

Віткофф також розповів, що піддавався критиці за часті зустрічі з главою Кремля Путіним. Він у своє виправдання заявив, що для укладення угоди йому необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тому і зустрічався з Путіним вісім разів.

Мирні переговори

Як відомо, кілька днів тому в Женеві відбулися мирні переговори між РФ, США та Україною. Щодо військового блоку нібито вдалося досягти прогресу, що стосується моніторингу припинення вогню тощо, однак політична частина все ще проблемна.

Сторони запланували знову зустрітися в Женеві найближчим часом.

Як відомо, найскладнішим у досягненні миру є питання територій та Запорізької АЕС. Кремль наполягає, щоб Україна віддала Донбас, навіть із неокупованими територіями, але Київ категорично проти цього.

Нещодавно Москва взагалі заявила про те, що хоче світового визнання Донбасу російським.

