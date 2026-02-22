Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін

Зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже в найближчі три тижні. Не виключена участь третьої сторони - американського лідера Дональда Трампа.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

За його словами, це "безгузда війна", де сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні.

"Ми з Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні

і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.

Віткофф при цьому зазначив, що Трамп не хоче зустрічатися, якщо розуміє, що це не дасть жодного результату.

"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.

Віткофф також розповів, що піддавався критиці за часті зустрічі з главою Кремля Путіним. Він у своє виправдання заявив, що для укладення угоди йому необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тому і зустрічався з Путіним вісім разів.