Снег, туман и гололедица: где в Украине погода 7 января будет опасной
В течение завтрашнего дня - 7 января - погода в Украине ожидается облачная. Во многих областях вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В каких областях и почему погода может быть опасна
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение 7 января:
- на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег;
- в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях - туман (видимость 300-500 м);
- на дорогах западных, северных и Винницкой области - гололедица.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение на 7 января от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, согласно предостережению Украинского гидрометеорологического центра, в результате неустойчивого температурного режима и ожидаемой оттепели в течение 6-8 января ожидается ослабление ледовых явлений - до разрушения ледостава на отдельных участках:
- на реках Украины;
- на водохранилищах (кроме запада и севера).
"Обращаем внимание - при таких условиях выходить на лед и находиться на нем - опасно", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Предостережение УкрГМЦ насчет тонкого ледостава (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где еще ждать осадков и что будет с температурой воздуха
В целом, согласно прогнозу на сутки 7 января, погода в Украине будет облачной.
Умеренный снег - в западных областях (на Закарпатье и Прикарпатье - значительный снег). Температура воздуха ночью и днем - от 2 до 7 градусов мороза.
В большинстве северных и Винницкой областях:
- мокрый снег;
- местами - снег с дождем (ночью - небольшой);
- местами - гололед, налипание мокрого снега;
- температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.
На остальной территории Украины:
- ночью - небольшие дожди;
- днем - умеренные дожди;
- температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла (в южной части ночью и днем - около 3-8 градусов тепла, а в Крыму днем - до 11 градусов выше нуля).
Ветер - северо-восточный (на юго-востоке и востоке страны - южный), 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в течение среды, 7 января, также вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной.
Ночью - небольшой, а днем - умеренный мокрый снег. По области местами - с дождем.
Кроме того, по области местами прогнозируют гололед, налипание мокрого снега.
Ночью и утром - туман (видимость 300-500 м). На дорогах - гололедица.
"I уровень опасности, желтый", - отметили эксперты Укргидрометцентра.
Ветер при этом будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с
Температура воздуха:
- в Киеве ночью и днем - от 0 до 2 градусов мороза;
- по области ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.
Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
