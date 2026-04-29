Сніг та історичний "мінус": де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)

11:36 29.04.2026 Ср
3 хв
Поки всі чекали на тепло, в одному з українських міст температура рекордно впала
aimg Ірина Костенко
Квітневий холод - не відступає (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень не втомлюється дивувати українців майже зимовою погодою. Сьогодні в деяких областях знову засніжило, а синоптики зафіксували черговий температурний рекорд.

Докладніше про сніг і рекордне від'ємне значення температури, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де українці помітили сніг 29 квітня

Сніг у середу, 29 квітня, помітили місцями мешканці та гості Львівської області. Відповідними кадрами діляться місцеві пабліки.

"Львів знову присипає снігом - морозні світанки ще тримаються", - розповіли зранку у Telegram-каналі "Типовий Львів".

"У Львівській області... пролітає сніжок. Дива природи", - підтвердив Telegram-канал "Львівич. Новини".

На опублікованих кадрах видно, що сніг - хоч і невеликий, але все ж таки достатньо помітний.

Про сніг у повітрі повідомляють також у Прилуках Чернігівської області.

Не оминули "білі мухи" і Сумську область.

Місцями сніг пролітає також у столичному регіоні. Помітили його навіть у Києві.

В якому місті зафіксували температурний рекорд

Згідно з інформацією спеціалістів Львівського регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд зафіксували у Львові.

Так, 29 квітня мінімальна температура повітря у місті становила -2,4°С.

Українцям розповіли також, що попереднє мінімальне значення для цього дня:

  • спостерігалось у 1976 році;
  • становило -0,4°С.

Публікація Львівського регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Чого чекати від погоди у Львівській області далі

Варто зазначити, що напередодні синоптики попередили мешканців регіону про стихійне метеорологічне явище:

  • по території Львівської області;
  • по місту Львову.

Так, на ранок 29 квітня в горах та по місту Лева прогнозували надзвичайний заморозок (6-8°С).

"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - наголосили експерти.

Попередження регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Українцям пояснили, що погоду 29 квітня "визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем".

Очікується, що вдень вона буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень може піднятися:

  • по області - до 7-12 градусів тепла;
  • у Львові - до 9-11 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що небезпечний шторм відступає та пояснювали, що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні.

Тим часом синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли може нарешті стати тепліше.

