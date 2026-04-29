Сніг та історичний "мінус": де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)

Квітень не втомлюється дивувати українців майже зимовою погодою. Сьогодні в деяких областях знову засніжило, а синоптики зафіксували черговий температурний рекорд.
Сніг у середу, 29 квітня, помітили місцями мешканці та гості Львівської області. Відповідними кадрами діляться місцеві пабліки.
"Львів знову присипає снігом - морозні світанки ще тримаються", - розповіли зранку у Telegram-каналі "Типовий Львів".
"У Львівській області... пролітає сніжок. Дива природи", - підтвердив Telegram-канал "Львівич. Новини".
На опублікованих кадрах видно, що сніг - хоч і невеликий, але все ж таки достатньо помітний.
Про сніг у повітрі повідомляють також у Прилуках Чернігівської області.
Не оминули "білі мухи" і Сумську область.
Місцями сніг пролітає також у столичному регіоні. Помітили його навіть у Києві.
Згідно з інформацією спеціалістів Львівського регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд зафіксували у Львові.
Так, 29 квітня мінімальна температура повітря у місті становила -2,4°С.
Українцям розповіли також, що попереднє мінімальне значення для цього дня:
Варто зазначити, що напередодні синоптики попередили мешканців регіону про стихійне метеорологічне явище:
Так, на ранок 29 квітня в горах та по місту Лева прогнозували надзвичайний заморозок (6-8°С).
"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - наголосили експерти.
Українцям пояснили, що погоду 29 квітня "визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем".
Очікується, що вдень вона буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень може піднятися:
