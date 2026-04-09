Сніг і заморозки не вічні: яка погода в Україні завтра, що на Великдень і коли повернеться тепло

Найближчі дні в Україні будуть непростими - з нічними заморозками, мокрим снігом і холодним вітром. Проте на горизонті вже зараз видніється потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
10 квітня, в Україні, за словами спеціаліста, втримається холодна погода.
При цьому "найближчої ночі очікується холодяка" - від 1 до 6 градусів за Цельсієм. Місцями - заморозки 0-3°C.
Діденко розповіла, що впродовж дня у більшості областей України буде "не набагато тепліше".
"Максимально +3+7 градусів. У південній частині та на південному сході +7+11 градусів", - уточнила синоптик.
Вітер очікується північний або північно-західний, помірний.
"Часом - із сильними поривами", - попередила спеціаліст.
Дощ і місцями - мокрий сніг завтра ймовірні:
Дещо "тепліший" дощ:
"У західних областях - без істотних опадів", - додала Діденко.
У Києві, згідно з інформацією експерта, у п'ятницю очікується дощ із мокрим снігом.
Температура повітря:
У суботу, 11 квітня, синоптична ситуація в Україні (за даними Діденко) - "без особливих змін".
Наступного дня - на Великдень (в неділю, 12 квітня) - в Україні практично повсюди очікується "періодично - дощ, періодично - прояснення".
"У Великодню ніч +2+5 градусів, ще є ймовірність заморозків (якщо хмарами не прикриє). А вдень 12-го квітня скромно потепліє, +7+11, на Лівобережжі +8+14 градусів", - розповіла синоптик.
Потепління в Україні, за словами Діденко, "посміливішає" наступного тижня - з вівторка-середи (14-15 квітня).
"Не журіться через холоднечу, через вимкнення світла, через щось, що поки не здійснилося. Дивіться на весну - хоч би що відбувалося, вона приходить завжди", - підсумувала спеціаліст.
