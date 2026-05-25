Лавров зателефонував Рубіо, щоб пригрозити "системними" ударами по Києву

21:41 25.05.2026 Пн
У Кремлі назвали удари по Києву "відповіддю" на атаки по території РФ
aimg Марія Науменко
Лавров зателефонував Рубіо, щоб пригрозити "системними" ударами по Києву Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими ударами по Києву та закликав евакуювати дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

У російському МЗС заявили, що Лавров провів телефонну розмову з Рубіо за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Глава російської дипломатії повідомив американській стороні, що у відповідь на "терористичні атаки" на території РФ російська армія починає "системні й послідовні удари" по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень.

Крім того, Лавров звернув увагу Рубіо на заяву російського МЗС із рекомендацією для іноземних держав забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу та своїх громадян із Києва.

Окремо глава МЗС РФ згадав домовленості щодо України, яких, за твердженням російської сторони, було досягнуто в Анкориджі у 2025 році за пропозицією США. Лавров звинуватив "євроеліти" та українську владу у нібито підриві цих домовленостей.

У Москві заявили, що Лавров і Рубіо нібито підтвердили намір "попри відомі розбіжності" продовжити роботу над нормалізацією діяльності дипломатичних місій Росії та США.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 90 ракет різних типів та близько 600 дронів, а головним напрямком атаки став Київ.

Після цього речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву "завдавалися і надалі завдаватимуться".

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що Кремль посилює риторику про удари по Києву через відсутність стратегічних успіхів на фронті, спроби тиску на дипломатичну присутність у столиці та бажання відвернути увагу росіян від атак по території РФ.

