Росія погрожує новими ударами по Києву: у ЦПД назвали її справжню мету
Росія офіційно заявила про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. У ЦПД РНБО відповіли на цю погрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Захарова анонсувала нові удари
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву завдавались і надалі завдаватимуться. Також вона повідомила, що МЗС незабаром випустить спеціальну заяву з попередженням для іноземних дипломатів.
Що відповів ЦПД
Андрій Коваленко назвав це відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення - ракетами і дронами.
На його думку, ця заява з'явилась невипадково. Перед візитом глави Кремля до Китаю Росія вдавала, що розглядає можливість завершення війни. Зараз - відкрито демонструє протилежне.
Коваленко також звернув увагу на контекст: удари по цивільних відбуваються на тлі нездатності Росії захистити власну територію - ракети вже долітають до Москви.
"Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Україні - 90 ракетами та 600 дронами, головним напрямком став Київ. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що ракет було більше, ніж могла перехопити українська протиповітряна оборона.
Тим часом усі залишки балістичної ракети "Орєшник", яку вперше застосували по Київщині, зібрали й передали на дослідження фахівцям.