Росія погрожує новими ударами по Києву: у ЦПД назвали її справжню мету

Росія офіційно заявила про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. У ЦПД РНБО відповіли на цю погрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Захарова анонсувала нові удари

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву завдавались і надалі завдаватимуться. Також вона повідомила, що МЗС незабаром випустить спеціальну заяву з попередженням для іноземних дипломатів.

Що відповів ЦПД

Андрій Коваленко назвав це відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення - ракетами і дронами.

На його думку, ця заява з'явилась невипадково. Перед візитом глави Кремля до Китаю Росія вдавала, що розглядає можливість завершення війни. Зараз - відкрито демонструє протилежне.

Коваленко також звернув увагу на контекст: удари по цивільних відбуваються на тлі нездатності Росії захистити власну територію - ракети вже долітають до Москви.

"Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни", - йдеться у повідомленні.