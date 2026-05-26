Службы Киева готовы к любым атакам и террористическим угрозам, - Клименко

16:49 26.05.2026 Вт
2 мин
Глава МВД напомнил об оперативных действиях ГСЧС и полиции во время удара 24 мая
aimg Валерий Ульяненко
Службы Киева готовы к любым атакам и террористическим угрозам, - Клименко Фото: Игорь Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что службы Киева готовы к любым атакам и имеют достаточно сил и средств для реагирования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Клименко заявил во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".

"Что бы ни произошло, мы сможем правильно распределить силы и средства. В Киеве их достаточно", - подчеркнул глава МВД.

Клименко напомнил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая спасатели и полиция уже через несколько десятков минут работали, в первую очередь, по освобождению граждан, которые оказались под завалами.

"Мы осуществляли все меры, чтобы все места прилетов, все места пожаров, а таких было около 30 - мы справились с этой задачей. Соответственно, ГСЧС с полицией первые начали эвакуировать граждан, помогать им покинуть свои дома", - отметил министр.

Угрозы России

Напомним, 25 мая пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Киеву якобы являются "ответом" и что Россия продолжит их наносить и в дальнейшем.

Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонной беседы с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми атаками на украинскую столицу и призвал вывезти дипломатический персонал.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко назвал такие заявления откровенным анонсированием террора против мирного населения. В то же время посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отметила, что дипломаты и иностранцы не собираются покидать Киев из-за угроз россиян.

В свою очередь эксперты ISW отметили, что подобная риторика Кремля связана не с действиями Украины, а с собственными неудачами российского руководства.

