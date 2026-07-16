"Слуга народу" збереться на фракцію через Клименка, призначення можуть відкласти

Водночас Сергій Корецький позитивно оцінив кандидатуру Ігоря Клименка, назвавши його сильним і професійним управлінцем. При цьому він наголосив, що рішення щодо призначення міністра оборони належить до повноважень президента.

Про те, чому Зеленський вирішив прибрати Федорова та як ця історія вплинула на розстановку сил у його оточенні - читайте в матеріалі РБК-Україна.