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Корецький зробив заяву щодо ймовірного призначення Клименка міністром оброни

11:39 16.07.2026 Чт
2 хв
Вчора Зеленський заявив нардепам, що подасть Клименка на Міноборони
aimg Ірина Гамерська
Корецький зробив заяву щодо ймовірного призначення Клименка міністром оброни Фото: Сергій Корецький (соцмережі Корецького)
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Сергій Корецький заявив, що вважає Ігоря Клименка сильним і професійним. Втім, рішення щодо кандидатури міністра оборони - компетенція президент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корецького в Раді.

У своєму виступі Корецький заявив, що його уряд має бути урядом оборони. У цьому контексті він відповів на запитання щодо ймовірного призначення Клименка з МВС у Міноборони.

"З приводу МВС, з практичного досвіду, пройшовши зиму, я бачив роботу МВС і вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто Клименка. Я вважаю, що він сильний професійний і результативний міністр. Чи зможе уряд стати урядом оборони? зможе. Тому що є бажання, внутрішня потреба, згуртованість. Щодо кандидатури міністра оборони - це виключна компетенція президента", - заявив Корецький.

У нього також запитали, чи може він залишити Михайла Федорова у своєму Кабмін, Корецький заявив, що спершу потрібно дочекатися голосування Ради за його призначення.

Відставка Федорова

Вчора стало остаточно відомо про рішення президента Володимира Зеленського змінити очільника Міноборони Михайла Федорова. Кандидатом на заміну він назвав Ігоря Клименка. Серед причин такого рішення президент назвав конфлікт Федорова з головкомом Сирським.

Сьогодні Рада вже розглядає питання призначення Корецького новим прем'єром, далі у планах - призначення складу оновленого Кабміну пакетом. Окремо, згідно з процедурою, призначають міністрів оборони та закордонних справ. Їхні кандидатури до Ради має вносити президент.

Сьогодні ж у Києві проходить акція проти звільнення Федорова.

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