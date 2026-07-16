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"Слуга народа" соберется на фракцию из-за Клименко, назначение могут отложить

12:02 16.07.2026 Чт
1 мин
Заседание фракции состоится во время парламентского перерыва
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фракция "Слуга народа" проведет отдельное заседание по голосованию за кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции СН.

Собеседник издания отметил, что вопрос назначения Клименко могут отложить. Заседание фракции состоится в перерыве заседания Верховной Рады.

Напомним, накануне окончательно подтвердилось решение президента Владимира Зеленского сменить руководителя Минобороны Михаила Федорова. Глава государства предложил на эту должность Игоря Клименко, объяснив свое решение, в частности, конфликтом между Федоровым и главкомом Сырским.

Сегодня у театра имени Франко в Киеве состоялся митинг в поддержку Федорова. Участники акции призвали президента не увольнять министра и оставить его на должности.

В то же время Сергей Корецкий положительно оценил кандидатуру Игоря Клименко, назвав его сильным и профессиональным управленцем. При этом он подчеркнул, что решение о назначении министра обороны входит в полномочия президента.

О том, почему Зеленский решил убрать Федорова и как эта история повлияла на расстановку сил в его окружении - читайте в материале РБК-Украина.

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