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Словения сокращает штат посольства России

Фото: Словения сокращает штат посольства России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Словениии проинформировало посла России Тимура Эйвазова о сокращении дипломатического и административно-технического персонала российского посольства. Сокращение происходит в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24ur.

Так, Словения просит скорректировать численность персонала в пределах того, что является разумным и обычным для страны в свете обстоятельств и ситуации в государстве пребывания и потребностей соответствующего дипломатического представительства.

" В связи с этим Словения решила привести число членов дипломатического представительства Российской Федерации в соответствие с числом членов дипломатического представительства Республики Словения в Москве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что МИД также выразил российскому послу свой самый решительный протест и тревогу в связи с убийствами украинских гражданских лиц в Буче и других городах.

"Словения и ее партнеры и союзники в сотрудничестве с Международным уголовным судом сделают все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности за эти ужасные преступления", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:

  • Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 россиян.
  • Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
  • Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
  • Литва предписала покинуть страну послу РФ.
  • Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
  • Швеция решила выслать трех российских дипломатов;
  • Латвия приняла решение выслать 13 дипломатов России.
  • Испания вышлет около 25 сотрудников посольства РФ.
  • ЕС выслал несколько российских дипломатов.
  • Эстония высылает 14 дипломатов и закрывает консульство в Нарве.

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