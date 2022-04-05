Словения сокращает штат посольства России

Так, Словения просит скорректировать численность персонала в пределах того, что является разумным и обычным для страны в свете обстоятельств и ситуации в государстве пребывания и потребностей соответствующего дипломатического представительства.

" В связи с этим Словения решила привести число членов дипломатического представительства Российской Федерации в соответствие с числом членов дипломатического представительства Республики Словения в Москве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что МИД также выразил российскому послу свой самый решительный протест и тревогу в связи с убийствами украинских гражданских лиц в Буче и других городах.

"Словения и ее партнеры и союзники в сотрудничестве с Международным уголовным судом сделают все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности за эти ужасные преступления", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности: