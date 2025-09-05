Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, это очень весомо, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде отметил, что был обсужден ряд важных и ключевых тем, среди них - вступление Украины в Евросоюз.

"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул важность двустороннего сотрудничества между Украиной и Словакией в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах. Это должно укреплять обе страны. В то же время у российских энергоресурсов в Европе нет будущего - эту точку зрения президент пытался донести до собеседника.

Кроме того, стороны обменялись информацией: Зеленский рассказал Фицо о разговоре европейских лидеров с Трампом, а словацкий премьер рассказал Зеленскому о контактах в Китае.

Фото: Владимир Зеленский и Роберт Фицо (скриншот видео)