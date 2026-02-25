Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтра

Остання середа лютого в Україні буде хмарною. У деяких регіонах прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах - небезпечну ожеледицю, а на окремих річках - підвищення рівня води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики
Згідно з прогнозом експертів, погода в Україні впродовж доби 26 лютого буде хмарною.
На сході та південному сході країни - мокрий сніг і дощ. Місцями може бути налипання мокрого снігу.
У Карпатах вночі - невеликий сніг.
Тоді як на решті території України - без опадів.
Вітер у четвер очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Водночас вдень у південних областях - місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря в середньому впродовж доби - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Холодніше вночі буде у західних, північних та у більшості центральних областей - близько 1-6 градусів морозу, а також у Карпатах - до 7-12 градусів морозу.
Тим часом найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму - від 1 до 6 градусів тепла.
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища в Україні, вночі та вранці 26 лютого на дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) буде ожеледиця.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Крім того, українців попередили про небезпечні гідрологічні явища у період з 26 лютого до 2 березня.
Йдеться про те, що на рiчках суббасейну Прип'ятi очікується подальше підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м (над рiвнями на 08 годину 25 лютого).
"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - пояснили в УкрГМЦ.
Також на рiчках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льодових явищ, мiсцями - льодохiд.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 26 лютого буде хмарною. Без опадів.
При цьому вночі та вранці ймовірні небезпечні метеорологічні явища - ожеледиця на дорогах.
Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у Києві:
Температура повітря по області:
Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.
Тим часом ми пояснили, як діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.
Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.