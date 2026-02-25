Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтра

Где в Украине завтра возможны осадки

Согласно прогнозу экспертов, погода в Украине в течение суток 26 февраля будет облачной.

На востоке и юго-востоке страны - мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.

В Карпатах ночью - небольшой снег.

Тогда как на остальной территории Украины - без осадков.

Что будет с ветром и температурой

Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.

В то же время днем в южных областях - местами вероятны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в среднем в течение суток - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей - около 1-6 градусов мороза, а также в Карпатах - до 7-12 градусов мороза.

Между тем теплее всего днем будет на Закарпатье и в Крыму - от 1 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 26 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях вероятны опасные явления

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях в Украине, ночью и утром 26 февраля на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) будет гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях в период с 26 февраля по 2 марта.

Речь идет о том, что на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м (над уровнями на 08 часов 25 февраля).

"Местами возможен начальный выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый", - объяснили в УкрГМЦ.

Также на реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами - ледоход.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 26 февраля будет облачной. Без осадков.

При этом ночью и утром вероятны опасные метеорологические явления - гололедица на дорогах.

Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - от 3 до 5 градусов мороза;

днем - около 0 градусов по Цельсию.

Температура воздуха по области:

ночью - около 1-6 градусов мороза;

днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)