Головна » Життя » Суспільство

Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтра

Середа 25 лютого 2026 15:50
UA EN RU
Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтра Погода в Україні завтра буде хмарною, проте опади обіцяють не всюди (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Остання середа лютого в Україні буде хмарною. У деяких регіонах прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах - небезпечну ожеледицю, а на окремих річках - підвищення рівня води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Де в Україні завтра можливі опади

Згідно з прогнозом експертів, погода в Україні впродовж доби 26 лютого буде хмарною.

На сході та південному сході країни - мокрий сніг і дощ. Місцями може бути налипання мокрого снігу.

У Карпатах вночі - невеликий сніг.

Тоді як на решті території України - без опадів.

Що буде з вітром і температурою

Вітер у четвер очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Водночас вдень у південних областях - місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря в середньому впродовж доби - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Холодніше вночі буде у західних, північних та у більшості центральних областей - близько 1-6 градусів морозу, а також у Карпатах - до 7-12 градусів морозу.

Тим часом найтепліше вдень буде на Закарпатті та в Криму - від 1 до 6 градусів тепла.

Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтраПрогноз погоди по Україні на 26 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях ймовірні небезпечні явища

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища в Україні, вночі та вранці 26 лютого на дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) буде ожеледиця.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтраПопередження УкрГМЦ про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, українців попередили про небезпечні гідрологічні явища у період з 26 лютого до 2 березня.

Йдеться про те, що на рiчках суббасейну Прип'ятi очікується подальше підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м (над рiвнями на 08 годину 25 лютого).

"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. І рівень небезпеки - жовтий", - пояснили в УкрГМЦ.

Також на рiчках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льодових явищ, мiсцями - льодохiд.

Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтраПопередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 26 лютого буде хмарною. Без опадів.

При цьому вночі та вранці ймовірні небезпечні метеорологічні явища - ожеледиця на дорогах.

Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві:

  • вночі - від 3 до 5 градусів морозу;
  • вдень - близько 0 градусів за Цельсієм.

    Температура повітря по області:

    • вночі - близько 1-6 градусів морозу;
    • вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

    Слизькі дороги і підйом води в річках: що буде з погодою в Україні завтраПрогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

    Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

    Тим часом ми пояснили, як діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

    Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.

    Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Водойми Погода в Києві Погода на день Метеоролог
    Новини
